Неожиданные итоги. Россия подсчитывает прибыль, а США — убытки

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Надежда Сарапина. Несмотря на все санкции и запреты, прошлый год оказался вполне удачным для российской внешней торговли — третий результат по профициту в мире. Однако, чтобы удержать позиции, придется сменить стратегию, считают эксперты. О новых вызовах — в материале РИА новости.

Цифры говорят

Согласно данным национальных статслужб и платформы ООН Comtrade, российский экспорт превысил импорт на 139,3 миллиарда долларов. Профицит Германии — 226,4, а абсолютный лидер Китай — 1,19 триллиона долларов. В первой пятерке также Ирландия и Нидерланды — 133,8 и 118,7 миллиарда соответственно.

Далее в списке: Южная Корея (77,2), Швейцария (65,54), Норвегия (65,496), Сингапур (62,1), Италия (57,3), Саудовская Аравия (56,5), Бразилия (54,8), Катар (51,9), Индонезия (39,9), Малайзия (35,5).

Положительный торговый баланс обеспечивает бюджет и поддерживает курс национальной валюты. Это крайне важно для экономической стабильности государства. Москве удалось нивелировать санкции, увеличив внешнеторговый оборот со странами вне западного периметра, и воспользоваться заметными колебаниями мировых цен на основные экспортные товары, объясняет член РАСО и комиссии по майнингу и технологии блокчейн комитета по финансам и инвестициям ТПП России Андрей Лобода.

На широкую ногу

А вот США — в лидерах антирейтинга, дефицит — 1,24 триллиона долларов, на три процента больше, чем в 2024-м. Следом Великобритания (395,3 миллиарда), Индия (310,2), Франция (105,4) и Турция (92,1).

У Испании — минус 68,2 миллиарда, Гонконга — 57,3, Филиппин — 49,2, Украины — 44,4, Израиля — 38,2, Греции — 37,9, Португалии — 37,6, Румынии — 36,9, Египта — 34,4, Канады — 22,9.

Сильная зависимость от импорта ослабляет экономику и зачастую приводит к неконтролируемому разрастанию госдолга, а также разгону инфляции, предупреждают эксперты. США — яркий пример, однако страна все еще сохраняет широкие возможности для привлечения внешнего финансирования. Впрочем, на фоне ослабления интереса к доллару и американским облигациям, ситуация вызывает все большую тревогу властей. Так, Дональд Трамп предпринял ряд попыток восстановить внутреннее производство, переманивает зарубежные предприятия. Но быстрых результатов ждать не приходится.

© REUTERS / Evan Vucci Президент США Дональд Трамп © REUTERS / Evan Vucci Президент США Дональд Трамп

Основные драйверы

Фундамент российской внешней торговли, понятно, — энергоресурсы. "Переориентация потоков на Азию позволила компенсировать потерю европейского рынка. Уверенный рост показал и несырьевой экспорт. Металлургия — плюс 17,4 процента, 74,7 миллиарда долларов, химическая промышленность — 21,6 процента, 33,6 миллиарда, машиностроение — 26,6 процента, 29,6 миллиарда, что частично диверсифицировало экспортную корзину", — отмечает заместитель директора АНО "Центр развития законодательства", член экспертного клуба "Дигория" Дмитрий Матюшенков.

Еще один фактор — валютная переориентация, переход на расчеты в юанях, рупиях и рублях. Доля доллара и евро упала с 80 процентов до 18, снизив транзакционные издержки и ослабив зависимость от западной финансовой инфраструктуры. Но сокращение импорта было довольно умеренным: 1,4 процента, до 279 миллиардов долларов.

Кроме того, последние месяцы показали, что рынок готов доплачивать за надежность поставок. Российская способность обеспечить экспорт несмотря ни на что принесла существенную прибавку в цене на отечественные сорта нефти. Но полагаться на ситуативные премии нельзя, подчеркивают аналитики. Так, по данным ЦБ, в январе-феврале положительное сальдо внешней торговли снизилось на 36 процентов к аналогичному периоду прошлого года — до 11,8 миллиарда долларов. Разумнее делать ставку на продукты с высокой добавленной стоимостью, указывают эксперты.

Точка роста

Широкое окно возможностей специалисты видят в первую очередь в IT-секторе. "Переориентация заказчиков майнинговых и классических дата-центров из стран Персидского залива в российскую юрисдикцию принесет немалую прибыль. Кроме того, помогает рублевый стейблкоин А7А5, который уже превысил десять процентов в международных расчетах", — говорит Лобода.

В свою очередь, Матюшенков выделяет среди перспективных направлений химическую промышленность. "Удобрения, полимеры, продукция нефтехимии демонстрируют рост более чем на 20 процентов. Потенциал здесь заключается в углублении переработки и выходе на рынки Африки и Юго-Восточной Азии", — отмечает он. Машиностроение и оборудование включая железнодорожную технику, сельхозмашины и энергетические агрегаты, также востребованы, однако требуют повышения технологического уровня, добавляет экономист. В части агроэкспорта Россия уже среди мировых лидеров, но за счет развития переработки и создания узнаваемых брендов, можно усилить позиции и тут.

Наконец, следует обратить внимание на зеленые технологии. "Водородное топливо, улавливание углерода, атомная энергетика способны стать нишевым, но высокомаржинальным направлением. Ключевое условие успеха — не просто наращивать объемы, а повышать конкурентоспособность через сертификацию, адаптацию под стандарты новых рынков и развитие экспортной инфраструктуры", — поясняет Матюшенков.