В ФАС назвали ситуацию на российском топливном рынке контролируемой
12:02 29.04.2026 (обновлено: 12:04 29.04.2026)
В ФАС назвали ситуацию на российском топливном рынке контролируемой

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Заправки в Москве
Заправки в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ситуация на топливном рынке России контролируемая и стабильная, дефицита нет.
  • Детали по будущим соглашениям Минэнерго и ФАС с нефтяниками об увеличении поставок топлива на внутренний рынок страны прорабатываются.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 29 апр - РИА Новости. Ситуация на топливном рынке России контролируемая и стабильная, дефицита нет, сообщил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Геннадий Магазинов.
"Ситуация на топливном рынке стабильная. Дефицита нет, топливом обеспечены полностью. Ситуация контролируемая", - заявил он в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.
Он добавил, что детали по будущим соглашениям Минэнерго и ФАС с нефтяниками об увеличении поставок топлива на внутренний рынок страны прорабатываются.
Минэнерго, ФАС и нефтяникам нужно завершить работу над соглашениями в ближайшие дни, сообщал в прошлый четверг вице-премьер РФ Александр Новак.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.
ЭкономикаРоссияМинеральные ВодыАлександр НовакФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
