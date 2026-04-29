В ФАС назвали ситуацию на российском топливном рынке контролируемой

Краткий пересказ от РИА ИИ
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 29 апр - РИА Новости. Ситуация на топливном рынке России контролируемая и стабильная, дефицита нет, сообщил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Геннадий Магазинов.
"Ситуация на топливном рынке стабильная. Дефицита нет, топливом обеспечены полностью. Ситуация контролируемая", - заявил он в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.
Минэнерго, ФАС и нефтяникам нужно завершить работу над соглашениями в ближайшие дни, сообщал в прошлый четверг вице-премьер РФ Александр Новак.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.
