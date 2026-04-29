Бывшая россиянка Потапова вышла в полуфинал турнира в Мадриде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Анастасия Потапова, представляющая Австрию, обыграла Каролину Плишкову в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Мадриде.
- Встреча завершилась победой Потаповой со счетом 6:1, 6:7 (4:7), 6:3.
- Потапова выступает на турнире в Мадриде в качестве лаки-лузера и стала первой с 1990 года теннисисткой, дошедшей до полуфинала турнира категории WTA 1000 в этом статусе.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Представляющая Австрию уроженка Саратова Анастасия Потапова обыграла экс-первую ракетку мира чешку Каролину Плишкову в четвертьфинальном матче турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
Встреча завершилась победой занимающей 56-е место в мировом рейтинге Потаповой со счетом 6:1, 6:7 (4:7), 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 54 минуты.
Потапова выступает на турнире в Мадриде в качестве лаки-лузера. Ранее 25-летняя теннисистка проиграла в финале квалификации австрийке Синье Краус, но прошла в основную сетку на отказе одной из участниц. До Потаповой лаки-лузеры не доходили до четвертьфинальной стадии в Мадриде. Также она стала первой с 1990 года теннисисткой, дошедшей до полуфинала турнира категории WTA 1000 в статусе лаки-лузера.
В полуфинале соперницей Потаповой станет победительница встречи Марта Костюк (Украина, 26-й номер посева) - Линда Носкова (Чехия, 13).
29 апреля 2026 • начало в 14:05
