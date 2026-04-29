Зверев обыграл Меншика в четвертом круге турнира серии "Мастерс" в Мадриде

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл чеха Якуба Меншика в четвертом круге турнира серии "Мастерс" в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3 в пользу третьей ракетки мира. Меншик занимает 27-е место мирового рейтинга. Теннисисты провели на корте 2 часа 19 минут.
В четвертьфинале турнира, который проходит на грунте, Зверев встретится с итальянцем Флавио Коболли, который располагается на 13-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
