"Это мясорубка". В Киеве накинулись на Зеленского из-за ситуации в зоне СВО
Специальная военная операция на Украине
 
16:02 29.04.2026 (обновлено: 23:13 29.04.2026)
"Это мясорубка". В Киеве накинулись на Зеленского из-за ситуации в зоне СВО

Соскин раскритиковал продление военного положения на Украине

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала раскритиковал продление военного положения на Украине, напомнив о тяжелом положении ВСУ в зоне СВО.
"Совет (национальной безопасности Украины. — Прим. ред.) продлил с подачи (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского военное положение на Украине до 2 августа. Были и люди, которые не проголосовали, даже некоторые против были. Один товарищ разместил материал, принадлежащий военнослужащему из штурмовых бригад Сырского. Материал удручающий колоссально. Там останки висят этих ребят. Они же их только похватали и бросили. Люди вообще никогда этим не занимались, ничего не умеют. А стервятники клокочут, что надо продолжать это "убоище". Ну понятно, пока бойня будет продолжаться, Зеленский будет у власти", — сказал он.

Соскин также осудил идею разрешить сотрудникам ТЦК пользоваться оружием.
"Вот, чтобы военкомы могли бы стрелять. В самом деле, что людей вести на передовую, время тратить. Сразу, когда осуществляется захват, и пристреливали бы мужчин. Ну наивные, глупые даже. А, может, деньги получают за то, что хотят граждан сдавать на мясорубку, на скотобазу", — задался вопросом политолог.
ВСУ в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию граждан, подлежащих мобилизации, приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их.
При этом мужчины призывного возраста всеми силами уклоняются от призыва: нелегально бегут с Украины, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов стали массовыми. Они злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для поимки граждан.
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевОлег СоскинЛеонид КучмаДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
