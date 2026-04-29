Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал уфимского чиновника, задержанного вместе с мэром Мавлиевым - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:11 29.04.2026 (обновлено: 19:30 29.04.2026)
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд арестовал заместителя начальника управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы.
  • Чиновник задержан вместе с мэром Ратмиром Мавлиевым по обвинению в превышении должностных полномочий.
УФА, 29 апр – РИА Новости. Суд арестовал заместителя начальника управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы, задержанного вместе с мэром Ратмиром Мавлиевым, сообщает следственное управление СК РФ по Башкирии в канале на платформе "Макс".
"По ходатайству следователя СК России Советским районным судом города Уфы заместителю начальника управления земельных и имущественных отношений администрации, обвиняемому в превышении должностных полномочий, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 11 июля", - говорится в сообщении.
В следственном управлении СК РФ по региону сообщили РИА Новости, что речь идёт о Рушате Фазлиахметове - заместителе начальника управления земельных и имущественных отношений администрации города Уфы.
Как ранее сообщил СК РФ, Мавлиев подозревается в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, он и еще трое фигурантов организовали незаконное отчуждение земельного участка площадью более 1,3 тысячи квадратных метров, расположенного на территории одного из санаториев Уфы.
Среди задержанных – заместитель главы администрации города, заместитель начальника управления земельных и имущественных отношений администрации и директор санатория "Радуга". Они подозреваются в превышении должностных полномочий. Советский суд Уфы в среду избирает всем троим меру пресечения.
Мавлиеву, предположительно, меру пресечения изберут в четверг. Он задержан следствием на 48 часов.
Задержание Ратмира Мавлиева - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Задержанному мэру Уфы может грозить до 15 лет колонии, сообщил адвокат
28 апреля, 16:54
 
ПроисшествияУфаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала