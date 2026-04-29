Суд арестовал уфимского чиновника, задержанного вместе с мэром Мавлиевым

УФА, 29 апр – РИА Новости. Суд арестовал заместителя начальника управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы, задержанного вместе с мэром Ратмиром Мавлиевым, сообщает следственное управление СК РФ по Башкирии в канале на платформе "Макс"

"По ходатайству следователя СК России Советским районным судом города Уфы заместителю начальника управления земельных и имущественных отношений администрации, обвиняемому в превышении должностных полномочий, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 11 июля", - говорится в сообщении.

В следственном управлении СК РФ по региону сообщили РИА Новости, что речь идёт о Рушате Фазлиахметове - заместителе начальника управления земельных и имущественных отношений администрации города Уфы.

Как ранее сообщил СК РФ, Мавлиев подозревается в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, он и еще трое фигурантов организовали незаконное отчуждение земельного участка площадью более 1,3 тысячи квадратных метров, расположенного на территории одного из санаториев Уфы.

Среди задержанных – заместитель главы администрации города, заместитель начальника управления земельных и имущественных отношений администрации и директор санатория "Радуга". Они подозреваются в превышении должностных полномочий. Советский суд Уфы в среду избирает всем троим меру пресечения.