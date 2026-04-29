Губернатор мексиканского Синалоа отверг обвинения США в наркоторговле

МЕХИКО, 29 апр - РИА Новости. Губернатор мексиканского штата Синалоа Рубен Роча Мойя отверг обвинения США в причастности к наркоторговле, заявив об их необоснованности.

Ранее министерство юстиции США сообщило о предъявлении обвинений Роче Мойе и еще девяти действующим и бывшим мексиканским чиновникам и сотрудникам правоохранительных органов штата Синалоа . По версии американской стороны, они могли сотрудничать с картелем Синалоа для поставок крупных партий наркотиков в США

"Категорически и безоговорочно отвергаю выдвинутые против меня обвинения… они не соответствуют действительности и не имеют под собой оснований. Это будет убедительно доказано в надлежащий момент", - написал губернатор в соцсети X.

В своем заявлении Роча Мойя назвал происходящее атакой не только на него лично, но и на правящее в Мексике под лозунгом "Четвертая трансформация" движение Morena.

"(Атака - ред.) вписывается в порочную стратегию, направленную на нарушение конституционного порядка, в частности национального суверенитета, закрепленного в статье 40 Политической конституции Мексиканских Соединенных Штатов, который наше движение защищает как неизменный и не подлежащий обсуждению принцип", - добавил чиновник.