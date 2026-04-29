Рейтинг@Mail.ru
Губернатор мексиканского Синалоа отверг обвинения США в наркоторговле - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:31 29.04.2026
Губернатор мексиканского Синалоа отверг обвинения США в наркоторговле

Губернатор Синалоа отверг обвинения Минюста США в наркоторговле

© РИА Новости / Дмитрий Знаменский. Флаг Мексики
Флаг Мексики - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Флаг Мексики . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор мексиканского штата Синалоа Рубен Роча Мойя отверг обвинения США в причастности к наркоторговле.
  • Мойя назвал происходящее атакой не только на него лично, но и на правящее в Мексике под лозунгом "Четвертая трансформация" движение Morena.
МЕХИКО, 29 апр - РИА Новости. Губернатор мексиканского штата Синалоа Рубен Роча Мойя отверг обвинения США в причастности к наркоторговле, заявив об их необоснованности.
Ранее министерство юстиции США сообщило о предъявлении обвинений Роче Мойе и еще девяти действующим и бывшим мексиканским чиновникам и сотрудникам правоохранительных органов штата Синалоа. По версии американской стороны, они могли сотрудничать с картелем Синалоа для поставок крупных партий наркотиков в США.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Минюст США обвинил губернатора мексиканского штата в торговле наркотиками
Вчера, 22:34
"Категорически и безоговорочно отвергаю выдвинутые против меня обвинения… они не соответствуют действительности и не имеют под собой оснований. Это будет убедительно доказано в надлежащий момент", - написал губернатор в соцсети X.
В своем заявлении Роча Мойя назвал происходящее атакой не только на него лично, но и на правящее в Мексике под лозунгом "Четвертая трансформация" движение Morena.
"(Атака - ред.) вписывается в порочную стратегию, направленную на нарушение конституционного порядка, в частности национального суверенитета, закрепленного в статье 40 Политической конституции Мексиканских Соединенных Штатов, который наше движение защищает как неизменный и не подлежащий обсуждению принцип", - добавил чиновник.
Картель Синалоа был внесен госдепартаментом США в список иностранных террористических организаций (FTO) в феврале 2025 года. Группировка контролирует производство и поставку наркотиков из Мексики и Южной Америки в США. Члены группировки неоднократно обвинялись в США в рэкете, наркоторговле, отмывании денег и незаконном обороте оружия.
Американский истребитель-бомбардировщик F-35A - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
США атаковали лодку предполагаемых участников наркотрафика
25 апреля, 04:18
 
В миреСШАСиналоаМексика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала