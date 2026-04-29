"Мы все испортили": в США сделали внезапное признание об Украине
07:01 29.04.2026
"Мы все испортили": в США сделали внезапное признание об Украине

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
  • Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что США испортили свои политические позиции во многих регионах мира из-за конфликта на Украине.
  • По словам профессора, участие в конфликте на Украине привело к тому, что Вашингтон оставил без внимания регион Восточной Азии, где начал проигрывать конкуренцию с Китаем.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. США испортили свои политические позиции во многих регионах мира из-за конфликта на Украине, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
"Будущее в Европе выглядит мрачным. Будущее в Восточной Азии тоже выглядит мрачным. Мы все испортили до основания. Конечно, это не только результат политики администрации Трампа. Хоть война с Ираном и внесла в это значительный вклад, но катастрофа на Украине все продолжается и продолжается. И это будет иметь серьезные негативные стратегические последствия буквально для всего", — признался ученый.
По его словам, из-за участия в ненужной для себя авантюре на Украине Вашингтон также оставил без внимания регион Восточной Азии, где уже начал проигрывать конкуренцию с Китаем.
Ранее американский лидер Дональд Трамп признал, что Соединенные Штаты не должны были вмешиваться в конфликт на Украине. До этого глава Белого дома рассказал, что не стал бы оказывать помощь Киеву, если бы был президентом вместо своего предшественника Джо Байдена.
