ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. Влиятельный сенатор-республиканец Митч Макконнелл в статье для газеты Washington Post обвинил Пентагон в задержке военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов.
"Однако помощь Украине, которую мы одобрили несколько месяцев назад, сейчас пылится в Пентагоне", — написал он.
В Пентагоне сделали резкое заявление об Украине
18 апреля, 09:19
Конгресс выделил эти средства в рамках бюджета на 2026 финансовый год. По словам сенатора, военное ведомство игнорирует запросы законодателей о судьбе средств, выделенных Киеву.
При этом Макконнелл фактически обвинил заместителя министра обороны по политическим вопросам Элбриджа Колби в саботаже решений конгресса, подчеркнув, что тот уже не в первый раз препятствует реализации утвержденной военной помощи Украине.
Ранее конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что демократы намеренно затягивают конфликта на Украине, назвав его прикрытием для масштабной коррупционной схемы по отмыванию бюджетных средств для финансирования собственных политических целей. При этом Луна подчеркнула, что помощь Украине может легко стать величайшим коррупционным скандалом в истории Соединенных Штатов.