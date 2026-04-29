Рейтинг@Mail.ru
Пентагон отказывается передавать Украине выделенные конгрессом средства - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:16 29.04.2026 (обновлено: 03:20 29.04.2026)
Пентагон отказывается передавать Украине выделенные конгрессом средства

Сенатор Макконнелл обвинил Пентагон в задержке передачи Украине военной помощи

© РИА Новости / Игорь Михалев | Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в медиабанк
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенатор-республиканец Митч Макконнелл обвинил Пентагон в задержке военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов.
  • Конгресс выделил эти средства в рамках бюджета на 2026 финансовый год, но военное ведомство игнорирует запросы законодателей о судьбе выделенных средств.
  • Митч Макконнелл фактически обвинил заместителя министра обороны по политическим вопросам Элбриджа Колби в саботаже решений конгресса.
ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. Влиятельный сенатор-республиканец Митч Макконнелл в статье для газеты Washington Post обвинил Пентагон в задержке военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов.
"Однако помощь Украине, которую мы одобрили несколько месяцев назад, сейчас пылится в Пентагоне", — написал он.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
В Пентагоне сделали резкое заявление об Украине
18 апреля, 09:19
Конгресс выделил эти средства в рамках бюджета на 2026 финансовый год. По словам сенатора, военное ведомство игнорирует запросы законодателей о судьбе средств, выделенных Киеву.
При этом Макконнелл фактически обвинил заместителя министра обороны по политическим вопросам Элбриджа Колби в саботаже решений конгресса, подчеркнув, что тот уже не в первый раз препятствует реализации утвержденной военной помощи Украине.
Ранее конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что демократы намеренно затягивают конфликта на Украине, назвав его прикрытием для масштабной коррупционной схемы по отмыванию бюджетных средств для финансирования собственных политических целей. При этом Луна подчеркнула, что помощь Украине может легко стать величайшим коррупционным скандалом в истории Соединенных Штатов.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
"Забудьте об этом!" В США сообщили Украине плохие новости из-за России
01:05
 
В миреУкраинаСШАКиевМитч МакконнеллАнна Паулина ЛунаМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала