США потратят два миллиарда долларов на экипажи для новых ледоколов

01:09 29.04.2026
США потратят два миллиарда долларов на экипажи для 11 арктических ледоколов

© AP Photo / Devin Powell/NOAAЛедокол береговой охраны США во время исследовательского рейса в Чукотском море Северного Ледовитого океана
Ледокол береговой охраны США во время исследовательского рейса в Чукотском море Северного Ледовитого океана. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Соединенные Штаты потратят 2 миллиарда долларов на обеспечение экипажами 11 новых арктических ледоколов.
  • Для управления и обслуживания 11 ледоколов потребуется 1300 человек, а также дополнительные люди, что увеличит бюджетные расходы.
  • На данный момент в ведении береговой охраны США есть два ледокола, в то время как арктический флот России насчитывает 42 ледокола.
ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты потратят 2 миллиарда долларов на то, чтобы обеспечить экипажами 11 новых арктических ледоколов, заявил глава службы Береговой охраны США адмирал Кевин Ландей.
Американский президент Дональд Трамп в октябре заявлял, что Штаты заказали у Финляндии 11 ледоколов, четыре из которых будут построены на финских верфях, а остальные - в США.
Трамп назвал нелепой ситуацию, при которой у США один ледокол
28 ноября 2025, 04:16
"Только для того, чтобы укомплектовать экипажем, управлять и обслуживать эти 11 ледоколов нам потребуется 1 300 человек, а еще потребуются дополнительные люди. Нам нужно набрать этих людей, а затем поддерживать их и заботиться о них. Таким образом, бюджетный запрос значительно увеличивается, почти на 2 миллиарда долларов", - сказал Ландей в ходе слушаний в палате представителей.
Трамп неоднократно подчеркивал, что США серьезно отстают от России по ледокольному флоту. На данный момент в ведении береговой охраны США есть два ледокола - Polar Star и Healy. Арктический флот России насчитывает 42 ледокола, включая восемь атомных и 34 дизель-электрических.
"Как у Путина": на Западе раскрыли, в чем Трамп хочет догнать Россию
16 октября 2025, 14:48
 
