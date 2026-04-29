Пользователи Spotify сообщили о сбоях

По данным Downdetector, большая часть пользователей жалуется на работу мобильного приложения, воспроизведение музыки, а также на проблемы при соединении с сервером.

Spotify - созданный в 2008 году аудиостриминговый сервис, который насчитывает 761 миллион пользователей, библиотека Spotify включает в себя более 100 миллионов музыкальных треков. Подписка Spotify Premium объединяет 293 миллиона пользователей на 184 рынках.