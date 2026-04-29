Пользователи Spotify сообщили о сбоях

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пользователи аудиостримингового сервиса Spotify в ряде стран жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Жалобы начали поступать в районе 16.43 мск. Наибольшее количество сообщений о неполадках поступает из США - более 3 тысяч, из Великобритании - почти 1,7 тысячи. Также большое количество жалоб фиксируется в Нидерландах, Германии, Франции, Канаде, Италии, Испании и других странах.
По данным Downdetector, большая часть пользователей жалуется на работу мобильного приложения, воспроизведение музыки, а также на проблемы при соединении с сервером.
Spotify - созданный в 2008 году аудиостриминговый сервис, который насчитывает 761 миллион пользователей, библиотека Spotify включает в себя более 100 миллионов музыкальных треков. Подписка Spotify Premium объединяет 293 миллиона пользователей на 184 рынках.
