МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские военные освободили сразу два одноименных населенных пункта - Новодмитровку в Сумской области и Новодмитровку в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны России.

ВСУ за сутки потеряли 1 120 военнослужащих, десять авиабомб и 303 беспилотника.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 138 750 беспилотных летательных аппаратов, 657 зенитных ракетных комплексов, 29 072 танка и других боевых бронированных машин, 1 711 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 655 орудий полевой артиллерии и минометов, 60 381 единица специальной военной автомобильной техники.

Новости с ЛБС

Рота 158-й бригады ВСУ почти в полном составе была уничтожена за месяц боевых действий, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Российские военнослужащие применяли трофейный тяжёлый дрон типа "Баба-яга" в ходе освобождения населенного пункта Ильиновка на константиновском направлении, сообщил РИА Новости военнослужащий "Южной" группировки войск с позывным "Машук".

Подлость ВСУ

ВСУ использовали самодельные мины, напоминающие электронные сигареты, в населенном пункте Ильиновка на константиновском направлении в ДНР , сообщил РИА Новости военнослужащий Южной группировки войск с позывным "Артист".

Украинские боевики оборудовали минометные позиции во дворе православного храма в поселке Гришино, а после отступления артиллерия разрушила его, рассказал РИА Новости командир штурмовой группы 35-й мотострелковой бригады группировки "Центр" Сергей Чупалов.

Владимир Тарабрин. Российская сторона интенсивно обсуждает с техническим секретариатом Организации по запрещению химического оружия ( ОЗХО ) детали возможного приезда в Россию его экспертов в связи с применением ВСУ отравляющих веществ, заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО, российский посол в Нидерландах

Почти 40% боевиков ВСУ минимум раз в месяц употребляют амфетамины, в наркотическом психозе они применяют насилие к мирным жителям, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

Вербовка по-украински

Ближний Восток. ВСУ на фоне дефицита живой силы берут в наемники всех подряд без какого-либо отбора, сообщил РИА Новости источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину

Вербовщики боевиков в ряды ВСУ привлекают наемников суммами выплат более 5 тысяч долларов в месяц, но эти условия не выполняются, заявила РИА Новости мать уничтоженного на Украине наемника из Колумбии Давида Фернандо Наваррете Агирре.

Энергетический терроризм Киева

Ситуация с разливом нефтепродуктов в Туапсе является следствием ударов ВСУ, а нефть предназначалась для экспорта, напомнил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Как он отметил, преступные действия киевского режима подстегивают дефицит нефти на мировых рынках.

Энергетический терроризм является одной из визитных карточек Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, международные экологические организации молчат о последствиях удара ВСУ в Туапсе, следствием которого стал разлив нефтепродуктов.

Ядерная провокация

Владимир Зеленский , требуя ядерное оружие для Украины как "гарантию безопасности", провоцирует ядерный конфликт, заявила официальный представитель МИД РФ Захарова.

Действия запада

Британия и страны ЕС делают все, чтобы не допустить даже намека на скорое урегулирование на Украине, заявила Захарова.

Амбиции Украины по вступлению в НАТО мертвы с точки зрения обозримого будущего, пишет британский журнал Economist со ссылкой на западных чиновников.

Евросоюз рассматривает возможность ужесточения условий выдачи кредита Украине на 90 миллиардов евро, в результате чего часть выплат будет зависеть от введения непопулярных налоговых изменений для бизнеса, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Влиятельный сенатор-республиканец Митч Макконнелл обвинил Пентагон в задержке военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов, которая была одобрена конгрессом в рамках бюджета на 2026 финансовый год.

Неотвратимость наказания

Российские суды с 2024 года вынесли приговоры по более чем 260 делам, обвиняемыми по которых проходили свыше 400 украинских и иностранных боевиков ВСУ, сообщает Главная военная прокуратура

Замоскворецкий суд Москвы на три месяца продлил срок ареста фигурантам дела о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

Второй Восточный окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима жителя Хакасии Шоваа Хертека за призывы к сбору денежных средств для ВСУ, склонение к госизмене и оправдание теракта на Крымском мосту, сообщает суд в своем канале на платформе "Макс".

Задержан завербованный украинскими спецслужбами гражданин РФ, планировавший теракты с использованием взрывчатки на объектах газо- и электроснабжения в Крыму , сообщили в ЦОС ФСБ России.

Житель Нижегородской области , собиравший деньги с обманутых мошенниками россиян и переводивший их на нужды ВСУ, задержан по подозрению в госизмене, сообщает региональное управление ФСБ.

Наемник из США Майкл Бригола, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 13 годам колонии строгого режима, он объявлен в международный розыск, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.