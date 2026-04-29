Артиллеристы группы "Север" уничтожили более ста блиндажей ВСУ в апреле

БЕЛГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Подразделения БПС и артиллерии 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" в апреле уничтожили в Харьковской области более 100 блиндажей и укрытий ВСУ, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения корпуса с позывным "Карта".

По его данным, позиции ВСУ и места размещения личного состава выявлялись в ходе воздушной разведки, после чего данные оперативно передавались расчетам ударных беспилотных систем и артиллерии. Он отметил, что боевая работа велась круглосуточно, а удары по позициям и укрытиям наносились реактивной и ствольной артиллерией, а также операторами ударных беспилотников FPV и самолетного типа.

"Огневым поражением артиллеристы и операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 100 блиндажей ВСУ в Харьковской области", - рассказал "Карта", добавив, что это данные с начала апреля.