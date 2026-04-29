ВС России уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ

КУРСК, 29 апр - РИА Новости. Операторы-разведчики систем БПЛА группировки войск "Север" выявили и уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ на сумском направлении с помощью FPV-дрона "Князь Вандал Новгородский", сообщил РИА Новости начальник расчёта беспилотных систем (БПС) 44-го армейского корпуса с позывным Тополь.

"Расчеты разведывательных БПЛА в ходе боевого дежурства выявили тепловые сигнатуры. Провели доразведку и подтвердили нахождение в данной точке опорного пункта противника с живой силой. Задачу по уничтожению данной цели получили расчеты БПЛА "КВН" (дрона "Князь Вандал Новгородский" – ред.)", – сообщил агентству начальник расчёта БПС.

Отмечено, что оптоволоконный кабель позволяет наводить дрон точно в амбразуры или входы в блиндажи, даже при полном подавлении всех радиочастот.