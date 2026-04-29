ВС России уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 29.04.2026
07:51 29.04.2026
ВС России уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ

РИА Новости: ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Сумском направлении

Военнослужащий ВС РФ запускает разведывательный беспилотный летательный аппарат ZALA в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ запускает разведывательный беспилотный летательный аппарат ZALA в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
  • Операторы-разведчики систем БПЛА группировки войск "Север" выявили замаскированный опорный пункт ВСУ на сумском направлении.
  • Расчеты БПЛА "КВН" ("Князь Вандал Новгородский") успешно уничтожили выявленный опорный пункт противника.
КУРСК, 29 апр - РИА Новости. Операторы-разведчики систем БПЛА группировки войск "Север" выявили и уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ на сумском направлении с помощью FPV-дрона "Князь Вандал Новгородский", сообщил РИА Новости начальник расчёта беспилотных систем (БПС) 44-го армейского корпуса с позывным Тополь.
"Расчеты разведывательных БПЛА в ходе боевого дежурства выявили тепловые сигнатуры. Провели доразведку и подтвердили нахождение в данной точке опорного пункта противника с живой силой. Задачу по уничтожению данной цели получили расчеты БПЛА "КВН" (дрона "Князь Вандал Новгородский" – ред.)", – сообщил агентству начальник расчёта БПС.
Отмечено, что оптоволоконный кабель позволяет наводить дрон точно в амбразуры или входы в блиндажи, даже при полном подавлении всех радиочастот.
"Цель была успешно поражена. Маскировка противнику больше не помогает - в любом укрытии мы их находим", - сообщил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
