Российские военные за сутки уничтожили более десяти антенн ВСУ

КУРСК, 29 апр - РИА Новости. Российский расчет ударных FPV-дронов "Молния-2" группировки войск "Север" за сутки уничтожил в Сумской области более десяти ретрансляционных антенн и антенн, обеспечивающих связь передовых подразделений ВСУ, сообщил РИА Новости командир взвода БПЛА 352-го мотострелкового полка с позывным "Дос".