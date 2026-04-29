Российские военные за сутки уничтожили более десяти антенн ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
КУРСК, 29 апр - РИА Новости. Российский расчет ударных FPV-дронов "Молния-2" группировки войск "Север" за сутки уничтожил в Сумской области более десяти ретрансляционных антенн и антенн, обеспечивающих связь передовых подразделений ВСУ, сообщил РИА Новости командир взвода БПЛА 352-го мотострелкового полка с позывным "Дос".
"В ходе боевого дежурства расчеты БПЛА разведки на территории Сумской области выявили место расположения ретрансляционных антенн и антенн, обеспечивающих связь передовых подразделений противника с командными пунктами... Ударами расчетов БПЛА "Молния-2" антенны были уничтожены, связь противника нарушена", - рассказал агентству командир взвода БПЛА с позывным "Дос".
Уточняется, что операторы БПЛА "Севера" осуществляют непрерывное воздушное наблюдение и уничтожают вражеские радиолокационные станции, что приводит к нарушению систем управления войсками противника. Кроме того, специалисты по беспилотным системам активно выявляют и нейтрализуют скопления живой силы и техники ВСУ.
