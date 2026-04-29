Российские военные применили трофейный дрон "Баба-яга" в Ильиновке

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские военнослужащие применили трофейный тяжелый дрон типа "Баба-яга" в ходе освобождения населенного пункта Ильиновка.

Дрон был найден, восстановлен и освоен личным составом.

Беспилотник использовался как для обеспечения, так и для поражения целей.

ДОНЕЦК, 29 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие применяли трофейный тяжёлый дрон типа "Баба-яга" в ходе освобождения населенного пункта Ильиновка на константиновском направлении, сообщил РИА Новости военнослужащий "Южной" группировки войск с позывным "Машук".

По словам оператора беспилотных систем 10-го гвардейского танкового полка, беспилотник был найден, восстановлен и освоен личным составом.

"Нам попал в руки трофейный дрон, его отремонтировали, после чего направили на полигон для изучения. Мы детально разобрали его возможности и особенности применения", — отметил он.

Военнослужащий уточнил, что подготовка заняла около месяца.

"Изучали всё — от управления до боевого применения. После этого начали выполнять задачи уже на передовой", — рассказал "Машук".

По его словам, дрон использовался как для обеспечения, так и для поражения целей.

"Сначала выполняли доставку провизии и боекомплекта штурмовым подразделениям, затем применяли его для ударов по технике противника", — добавил он.