Российские военные применили трофейный дрон "Баба-яга" в Ильиновке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военнослужащие применили трофейный тяжелый дрон типа "Баба-яга" в ходе освобождения населенного пункта Ильиновка.
- Дрон был найден, восстановлен и освоен личным составом.
- Беспилотник использовался как для обеспечения, так и для поражения целей.
ДОНЕЦК, 29 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие применяли трофейный тяжёлый дрон типа "Баба-яга" в ходе освобождения населенного пункта Ильиновка на константиновском направлении, сообщил РИА Новости военнослужащий "Южной" группировки войск с позывным "Машук".
Во вторник Минобороны РФ сообщило об освобождении Ильиновки в ДНР бойцами "Южной" группировки войск.
По словам оператора беспилотных систем 10-го гвардейского танкового полка, беспилотник был найден, восстановлен и освоен личным составом.
"Нам попал в руки трофейный дрон, его отремонтировали, после чего направили на полигон для изучения. Мы детально разобрали его возможности и особенности применения", — отметил он.
Военнослужащий уточнил, что подготовка заняла около месяца.
"Изучали всё — от управления до боевого применения. После этого начали выполнять задачи уже на передовой", — рассказал "Машук".
По его словам, дрон использовался как для обеспечения, так и для поражения целей.
"Сначала выполняли доставку провизии и боекомплекта штурмовым подразделениям, затем применяли его для ударов по технике противника", — добавил он.
Он отметил, что с помощью трофейного беспилотника удалось поразить ряд целей.
