Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 29.04.2026
Совфед одобрил новые правила предвыборной агитации

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет Федерации одобрил закон, уточняющий правила использования изображений и голосов кандидатов в агитационных материалах.
  • Законом вводится запрет на использование в агитационном материале изображения человека и/или воспроизведение его голоса, в том числе вымышленного или умершего, за исключением случаев, указанных в законе «Об основных гарантиях избирательных прав».
  • Законом закрепляется возможность оформления протоколов об итогах голосования и сводных таблиц в электронном виде.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который уточняет правила использования в агитационных материалах изображений и голосов кандидатов и иных лиц, а также закрепляет возможность составления протоколов избирательных комиссий в электронном виде.
Законом вводится запрет на использование в агитационном материале изображения человека и/или воспроизведение его голоса, в том числе вымышленного или умершего, включая изображение или аудиозапись, созданные с применением информационных технологий. Исключение составляют случаи, указанные в законе "Об основных гарантиях избирательных прав".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Путин поручил принять меры безопасности в новых регионах перед выборами
28 апреля, 20:58
При этом использование в агитационных материалах изображений физического лица и/или воспроизведение его голоса допускается только в трех случаях: использование избирательным объединением изображения и голоса выдвинутого им кандидата, использование кандидатом своих изображений и голоса, а также использование изображения и голоса иного лица, являющегося гражданином РФ и достигшего 18 лет, при наличии его письменного согласия.
Также устанавливается, что использование в агитационных материалах изображения и/или голоса физического лица, аффилированного с иностранным агентом, должно сопровождаться указанием на то, что такое лицо аффилировано с иностранным агентом.
Кроме того, предусматривается, что содержащиеся в единой системе идентификации и аутентификации сведения о физическом лице (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, паспортные данные, страховой номер индивидуального лицевого счета) будут предоставляться оператором этой системы ЦИК России для сопоставления с данными в ГАС "Выборы" и их актуализации.
Уточняются правила определения наименований избирательных объединений, используемых в избирательном процессе. Для юридических лиц таковым также будет являться наименование, указанное в едином государственном реестре юридических лиц.
Законом также закрепляется возможность оформления протоколов об итогах голосования и сводных таблиц в электронном виде, при этом копия такого протокола будет изготавливаться и заверяться на бумажном носителе. Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов будут размещаться комиссиями на их официальных сайтах в интернете до дня голосования.
Кроме того, устанавливается, что сенатор РФ - представитель от субъекта РФ, избранный депутатом законодательного органа нового созыва, до принятия решения о наделении его полномочиями сенатора вправе совмещать эти полномочия с депутатскими.
Вступительное слово Путина на совещании по обеспечению безопасности на выборах - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Путин потребовал жестко пресекать попытки провокаций перед выборами
28 апреля, 20:55
 
РоссияСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала