Рейтинг@Mail.ru
Ставрополье и Сербия будут развивать сотрудничество
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
16:58 29.04.2026
Ставрополье и Сербия будут развивать сотрудничество

© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Ставропольского края
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Ставропольского края
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и министр сельского, лесного и водного хозяйства Сербии Драган Гламочич договорились о развитии сотрудничества российского региона и европейского государства, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Стороны провели рабочую встречу в рамках Кавказского инвестиционного форума, который проходит на Ставрополье на площадке МВЦ "МинводыЭКСПО". Они обсудили вопросы сотрудничества Ставрополья и Сербии, в том числе развитие торгово-экономических связей и взаимодействие в агропромышленном комплексе.
"Ставрополье обладает серьезным потенциалом во внешнеэкономическом сотрудничестве. Мы один из крупнейших производителей сельхозпродукции в стране, крупный производитель минеральных удобрений, а также регион с развитой туристической сферой. Во всех этих направлениях мы готовы к расширению сотрудничества с Республикой Сербией и будем этому содействовать", – приводит слова Владимирова пресс-служба регправительства.
Одним из ключевых направлений сотрудничества может стать взаимодействие в сфере выращивания саженцев фруктовых деревьев и плодоводство. Стороны обсудили возможность создания совместных предприятий в этих областях, которые позволят объединить компетенции сторон и осуществить более тесную кооперацию садоводов Ставрополья и Сербии.
Для продолжения диалога глава края пригласил сербских специалистов в сфере питомниководства принять участие в шестой международной выставке "PRO яблоко 2026", которая пройдет в крае летом 2026 года. Также обсуждена возможность подготовки ставропольских специалистов по садоводству с Республикой Сербией и будем этому содействовать", – приводит слова Владимирова пресс-служба регионального правительства.
В пресс-службе регправительства напомнили, что питомниководство – одно из направлений агропромышленного комплекса Ставрополья, которое серьезно поддерживается регионом, в том числе за счет реализации краевой госпрограммы "Развитие сельского хозяйства".
 
Ставропольский крайСербияВладимир Владимиров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала