Ставрополье и Сербия будут развивать сотрудничество

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и министр сельского, лесного и водного хозяйства Сербии Драган Гламочич договорились о развитии сотрудничества российского региона и европейского государства, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Стороны провели рабочую встречу в рамках Кавказского инвестиционного форума, который проходит на Ставрополье на площадке МВЦ "МинводыЭКСПО". Они обсудили вопросы сотрудничества Ставрополья и Сербии, в том числе развитие торгово-экономических связей и взаимодействие в агропромышленном комплексе.

"Ставрополье обладает серьезным потенциалом во внешнеэкономическом сотрудничестве. Мы один из крупнейших производителей сельхозпродукции в стране, крупный производитель минеральных удобрений, а также регион с развитой туристической сферой. Во всех этих направлениях мы готовы к расширению сотрудничества с Республикой Сербией и будем этому содействовать", – приводит слова Владимирова пресс-служба регправительства.

Одним из ключевых направлений сотрудничества может стать взаимодействие в сфере выращивания саженцев фруктовых деревьев и плодоводство. Стороны обсудили возможность создания совместных предприятий в этих областях, которые позволят объединить компетенции сторон и осуществить более тесную кооперацию садоводов Ставрополья и Сербии.

Для продолжения диалога глава края пригласил сербских специалистов в сфере питомниководства принять участие в шестой международной выставке "PRO яблоко 2026", которая пройдет в крае летом 2026 года. Также обсуждена возможность подготовки ставропольских специалистов по садоводству с Республикой Сербией.