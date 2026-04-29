Совфед ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве с Никарагуа - РИА Новости, 29.04.2026
11:14 29.04.2026
Совфед ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве с Никарагуа

Совет Федерации ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве с Никарагуа

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации в Москве
Здание Совета Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Здание Совета Федерации в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет Федерации ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве с Никарагуа.
  • Соглашение обеспечит правовую основу для определения целей, направлений и форм двустороннего военного сотрудничества.
  • Уполномоченными органами сторон по выполнению соглашения являются Минобороны России и Главное командование армии Никарагуа.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Совфед ратифицировал межправительственное соглашение между Россией и Никарагуа о военном сотрудничестве, подписанное в Москве 22 сентября 2025 года.
Ратификация соглашения будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между двумя странами в военной области, обеспечит правовую основу, необходимую для определения целей, направлений и форм двустороннего военного сотрудничества, обеспечит защиту интересов граждан РФ, выполняющих задачи в рамках реализации данного соглашения, от юрисдикции Никарагуа, говорится в сопроводительных материалах.
Уточняется, что уполномоченными органами сторон по выполнению соглашения являются Минобороны России и Главное командование армии Никарагуа.
Соглашением определяются направления и формы сотрудничества, отмечают в международном комитете Совфеда.
В частности, стороны осуществляют военное сотрудничество по следующим направлениям: обмен мнениями и информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес в военной сфере; взаимодействие в рамках международных организаций и форумов по ключевым проблемам международной безопасности и стабильности.
Рабочий визит министра обороны Белоусова и председателя Госдумы Володина в КНДР - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Россия и КНДР договорились о долгосрочном военном сотрудничестве
26 апреля, 15:12
 
