МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Риски провокаций в отношении "химического досье" Сирии по сценарию "Белых касок" сохраняются, заявила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.

Официальный Дамаск присоединился к Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) в 2013 году. В соответствии с российско-американской рамочной договоренностью от 14 сентября 2013 года Сирия взяла на себя беспрецедентные обязательства по вывозу и уничтожению арсеналов, и с точки зрения формального выполнения обязательств правительство Сирии давно закрыло вопрос, отмечается в заявлении.

"Риски фабрикаций сохраняются: отсутствие улик при наличии политического заказа на их поиск – классическая почва для провокаций по сценарию "Белых касок", - сказали в Совбезе.

К 2026 году ситуация вокруг химического досье Сирии завершения так и не достигла, отметили в аппарате СБ РФ.

"Новое руководство Сирии, стремясь к легитимации и снятию санкций, заняло демонстративно открытую позицию: власти открыли все объекты и заявили о сотрудничестве. Однако, как и прежде, "наследие режима Б. Асада", которое так стремятся найти западные спонсоры миссии, материально не подтверждается", - говорится в заявлении.