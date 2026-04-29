11:09 29.04.2026 (обновлено: 11:21 29.04.2026)
Совбез: риски провокаций против Сирии по сценарию "Белых касок" сохраняются

Вид на Дамаск, Сирия
Вид на Дамаск, Сирия. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Риски провокаций в отношении «химического досье» Сирии по сценарию «Белых касок» сохраняются.
  • Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия в 2013 году и взяла на себя обязательства по вывозу и уничтожению арсеналов.
  • В Совбезе считают, что отсутствие улик при наличии политического заказа на их поиск — классическая почва для провокаций по сценарию «Белых касок».
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Риски провокаций в отношении "химического досье" Сирии по сценарию "Белых касок" сохраняются, заявила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.
Официальный Дамаск присоединился к Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) в 2013 году. В соответствии с российско-американской рамочной договоренностью от 14 сентября 2013 года Сирия взяла на себя беспрецедентные обязательства по вывозу и уничтожению арсеналов, и с точки зрения формального выполнения обязательств правительство Сирии давно закрыло вопрос, отмечается в заявлении.
"Риски фабрикаций сохраняются: отсутствие улик при наличии политического заказа на их поиск – классическая почва для провокаций по сценарию "Белых касок", - сказали в Совбезе.
К 2026 году ситуация вокруг химического досье Сирии завершения так и не достигла, отметили в аппарате СБ РФ.
"Новое руководство Сирии, стремясь к легитимации и снятию санкций, заняло демонстративно открытую позицию: власти открыли все объекты и заявили о сотрудничестве. Однако, как и прежде, "наследие режима Б. Асада", которое так стремятся найти западные спонсоры миссии, материально не подтверждается", - говорится в заявлении.
"Мешают" то сложная военно-политическая ситуация в Сирии, то израильские авиаудары, добавили в СБ РФ.
