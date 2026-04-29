Силуанов спрогнозировал последствия для России из-за выхода ОАЭ из ОПЕК

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российский бюджет должен иметь запас прочности на случай колебания цен на нефть, заявил глава Минфина Антон Силуанов, комментируя скорый выход ОАЭ из ОПЕК.
По словам министра, это решение означает, что Абу-Даби будет продавать тот объем сырья, который сможет произвести. Если примеру Эмиратов последуют другие страны, стоимость нефти может пойти вниз, поэтому Москве необходим денежный резерв не менее чем на три года.
"За три года произойдет переориентация нефтедобывающих компаний на мировом рынке, потому что у некоторых компаний, особенно тех, кто добывает сланцевую нефть, себестоимость добычи высокая, в 60 (долларов за баррель. — Прим. ред.) где-то, может и более даже. Поэтому, если цены на нефть упадут, то, соответственно, объем предложения будет сокращаться на рынке, соответственно, и цены будут потом восстанавливаться", — рассказал Силуанов на просветительском марафоне "Знание. Первые".
Глава Минфина уточнил, что пятая часть российского бюджета зависит от нефтегазовых доходов, поэтому важно правильно оценивать ситуацию на мировом рынке.
"Сегодня цены на нефть высокие, завтра цены на нефть низкие. Нужно всегда иметь подушку финансовую на случай, если мы будем меньше получать доходов от нефти и газа", — добавил он.
Накануне ОАЭ объявили, что с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Эмираты планируют постепенно увеличивать добычу нефти. Как рассказал РИА Новости источник в ОПЕК, это решение застало участников организации врасплох.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва рассчитывает на продолжение диалога с Абу-Даби в энергетической сфере. Россия также надеется, что участники ОПЕК и ОПЕК+ продолжат работать в этом формате.