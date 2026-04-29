Силуанов посоветовал не держать деньги под подушкой

11:38 29.04.2026 (обновлено: 13:59 29.04.2026)
© РИА Новости / Илья Питалев | Министр финансов Антон Силуанов на просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве
  Силуанов призвал россиян не держать деньги под подушкой, поскольку так они обесцениваются.
  Он призвал вкладываться в ценные бумаги, акции, облигации, инвестиционные институты, депозиты в банке.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов призвал россиян не держать деньги под подушкой, а вкладывать их в финансовые инструменты.
По его словам, если никак не использовать сбережения, они обесценятся, а их владельцы потеряют в доходах. Если же инвестировать деньги, то они приносят прибыль и работают в экономике.
"У каждого человека есть какие-то сбережения, понятно, что у кого-то побольше, у кого-то поменьше. Как ими распорядиться? Положить под подушку, не используя эти ресурсы, или научиться ими управлять, вкладывая в различные инструменты, самый простой — это депозиты в банке?" — рассказал Силуанов на просветительском марафоне "Знание. Первые".

По его словам, вклады дают хороший доход в виде процента, но есть и другие варианты инвестиций.
"Это ценные бумаги, акции, облигации, можно вложиться в инвестиционные институты, и эти деньги уже будут работать в экономике", — пояснил глава Минфина.

Министр добавил, что сейчас около половины россиян имеют финансовую подушку безопасности, хотя еще в 2017 году их было чуть больше трети.
