Силуанов посоветовал не держать деньги под подушкой

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов призвал россиян не держать деньги под подушкой, а вкладывать их в финансовые инструменты.

По его словам, если никак не использовать сбережения, они обесценятся, а их владельцы потеряют в доходах. Если же инвестировать деньги, то они приносят прибыль и работают в экономике.

« "У каждого человека есть какие-то сбережения, понятно, что у кого-то побольше, у кого-то поменьше. Как ими распорядиться? Положить под подушку, не используя эти ресурсы, или научиться ими управлять, вкладывая в различные инструменты, самый простой — это депозиты в банке?" — рассказал Силуанов на просветительском марафоне "Знание. Первые".

По его словам, вклады дают хороший доход в виде процента, но есть и другие варианты инвестиций.

« "Это ценные бумаги, акции, облигации, можно вложиться в инвестиционные институты, и эти деньги уже будут работать в экономике", — пояснил глава Минфина.