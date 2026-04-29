Силуанов посоветовал не держать деньги под подушкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силуанов призвал россиян не держать деньги под подушкой, поскольку так они обесцениваются.
- Он призвал вкладываться в ценные бумаги, акции, облигации, инвестиционные институты, депозиты в банке.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов призвал россиян не держать деньги под подушкой, а вкладывать их в финансовые инструменты.
По его словам, если никак не использовать сбережения, они обесценятся, а их владельцы потеряют в доходах. Если же инвестировать деньги, то они приносят прибыль и работают в экономике.
«
"У каждого человека есть какие-то сбережения, понятно, что у кого-то побольше, у кого-то поменьше. Как ими распорядиться? Положить под подушку, не используя эти ресурсы, или научиться ими управлять, вкладывая в различные инструменты, самый простой — это депозиты в банке?" — рассказал Силуанов на просветительском марафоне "Знание. Первые".
По его словам, вклады дают хороший доход в виде процента, но есть и другие варианты инвестиций.
«
"Это ценные бумаги, акции, облигации, можно вложиться в инвестиционные институты, и эти деньги уже будут работать в экономике", — пояснил глава Минфина.
Министр добавил, что сейчас около половины россиян имеют финансовую подушку безопасности, хотя еще в 2017 году их было чуть больше трети.
Эксперт объяснил, почему накопительные счета обгоняют вклады
25 апреля, 03:18