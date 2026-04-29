Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:50 29.04.2026 (обновлено: 11:01 29.04.2026)
Финансовая грамотность позволяет противостоять мошенникам, заявил Силуанов

© РИА Новости / Илья Питалев | Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве. 29 апреля 2026
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве. 29 апреля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Финансовая грамотность позволяет противостоять мошенническим схемам, которые сегодня становятся все более изощренными, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
"Финансовые знания нужны и для того, чтобы противостоять мошенническим различным структурам, дроперским организациям, которые становятся сегодня все более изощреннее и изощреннее", - сказал Силуанов, выступая на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".
Он отметил, что наверняка среди аудитории марафона есть такие, кто сталкивался с мошенническими звонками и предложениями о том, как лучше потратить деньги, отнести их куда-нибудь и так далее.
"Никогда на это не соглашайтесь и повышайте свою финансовую грамотность, которая говорит, что с незнакомыми людьми бизнес или, тем более, (разговоры про - ред.) использование своих сбережений ни в коем случае вести нельзя", - подчеркнул министр.
РоссияАнтон Силуанов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала