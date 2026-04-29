Финансовая грамотность позволяет противостоять мошенникам, заявил Силуанов

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Финансовая грамотность позволяет противостоять мошенническим схемам, которые сегодня становятся все более изощренными, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
"Финансовые знания нужны и для того, чтобы противостоять мошенническим различным структурам, дроперским организациям, которые становятся сегодня все более изощреннее и изощреннее", - сказал Силуанов, выступая на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".
Он отметил, что наверняка среди аудитории марафона есть такие, кто сталкивался с мошенническими звонками и предложениями о том, как лучше потратить деньги, отнести их куда-нибудь и так далее.
"Никогда на это не соглашайтесь и повышайте свою финансовую грамотность, которая говорит, что с незнакомыми людьми бизнес или, тем более, (разговоры про - ред.) использование своих сбережений ни в коем случае вести нельзя", - подчеркнул министр.
