Финансовая грамотность позволяет противостоять мошенникам, заявил Силуанов

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Финансовая грамотность позволяет противостоять мошенническим схемам, которые сегодня становятся все более изощренными, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

"Финансовые знания нужны и для того, чтобы противостоять мошенническим различным структурам, дроперским организациям, которые становятся сегодня все более изощреннее и изощреннее", - сказал Силуанов , выступая на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".

Он отметил, что наверняка среди аудитории марафона есть такие, кто сталкивался с мошенническими звонками и предложениями о том, как лучше потратить деньги, отнести их куда-нибудь и так далее.