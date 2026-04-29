Захарова прокомментировала высказывания Зеленского о ядерном оружии
14:28 29.04.2026 (обновлено: 14:45 29.04.2026)
Захарова прокомментировала высказывания Зеленского о ядерном оружии

Захарова: Западная Европа может стать первой жертвой ядерного шантажа Зеленского

Владимир Зеленский. Архивное фото
  • Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский провоцирует ядерный конфликт, выпрашивая у Западной Европы ядерное оружие.
  • По словам Захаровой, Западная Европа рискует стать первой жертвой «ядерного шантажа» Зеленского.
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Западная Европа рискует стать первой жертвой "ядерного шантажа" Владимира Зеленского, выпрашивающего у нее ядерное оружие, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Он, по сути, продолжает провоцировать ядерный конфликт подобными заявлениями, причем Западная Европа рискует стать первой жертвой этого самого ядерного шантажа", - сказала она на брифинге.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел бы получить ядерное оружие в довесок к гарантиям безопасности для Украины.
