Захарова прокомментировала высказывания Зеленского о ядерном оружии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский провоцирует ядерный конфликт, выпрашивая у Западной Европы ядерное оружие.
- По словам Захаровой, Западная Европа рискует стать первой жертвой «ядерного шантажа» Зеленского.
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Западная Европа рискует стать первой жертвой "ядерного шантажа" Владимира Зеленского, выпрашивающего у нее ядерное оружие, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Он, по сути, продолжает провоцировать ядерный конфликт подобными заявлениями, причем Западная Европа рискует стать первой жертвой этого самого ядерного шантажа", - сказала она на брифинге.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел бы получить ядерное оружие в довесок к гарантиям безопасности для Украины.
