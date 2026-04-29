РЭЦ поддержал более 600 компаний Северного Кавказа в 2025 году

Директор по развитию регионального бизнеса, АО "Российский экспортный центр" Дмитрий Старовойтов на сессии "Эффективность региональных витрин на маркетплейсах для продвижения российских брендов Кавказа" в рамках Кавказского инвестиционного форума

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) в прошлом году поддержал более 600 компаний Северного Кавказа, а объем поддержанного экспорта превысил 8 миллиардов рублей, такие данные озвучил Управляющий директор по развитию регионального бизнеса Российского экспортного центра Дмитрий Старовойтов на III Кавказском инвестиционном форуме.

"В 2025 году Группа РЭЦ оказала поддержку 604 компаниям Северо-Кавказского федерального округа, а объем поддержанного экспорта превысил 8 миллиардов рублей", - цитирует его пресс-служба.

В рамках сессии "Эффективность региональных витрин на маркетплейсах для продвижения российских брендов Кавказа" участники обсудили, как электронная коммерция помогает производителям Северного Кавказа выходить на общероссийский рынок, повышать узнаваемость локальных брендов и готовиться к экспортному продвижению. Одним из ключевых инструментов такой работы становятся региональные витрины на крупнейших маркетплейсах. Они позволяют локальным производителям получить дополнительную видимость, протестировать спрос, собрать обратную связь от покупателей и масштабировать продажи за пределами своего региона.

"Региональные витрины - это не просто цифровая полка. Это первый шаг в траектории роста бренда: от локального продукта к федеральной узнаваемости и далее к экспортным продажам. Если товар подтверждает спрос на российском маркетплейсе, у него появляется потенциал для выхода на внешние рынки. Здесь включаются инструменты РЭЦ и программа "Сделано в России", - отметил Старовойтов.

Спикер подчеркнул, что группа РЭЦ предоставляет большой спектр услуг для российских экспортеров и особое внимание уделил программе "Сделано в России". Это комплексное продвижение российских товаров и услуг, включающее в себя маркетинговые и информационные инструменты, развитие бизнес-партнерств и товаропроводящую инфраструктуру. Целью является повышение востребованности российской продукции в мире и стимулирование ее конкурентоспособности. В рамках этой программы доступно размещение и продвижение товаров под брендом "Сделано в России" в 50 национальных магазинах и 21 зарубежном маркетплейсе на 9 экспортных рынках.

Сегодня на этих площадках представлены в том числе товары производителей Северного Кавказа: вина и крепкие напитки, кондитерские изделия, продукты повседневного спроса и другая продукция региональных компаний. Российский экспортный центр продолжит работу с регионами Северного Кавказа по расширению экспортного потенциала местных производителей, вовлечению компаний в цифровые каналы продаж и продвижению продукции под национальным брендом "Сделано в России".

Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".