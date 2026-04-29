Снятие "страшной порчи" обернулось для жительницы Севастополя кражей - РИА Новости, 29.04.2026
10:19 29.04.2026
Снятие "страшной порчи" обернулось для жительницы Севастополя кражей

Снятие страшной порчи обернулось для жительницы Севастополя кражей кольца

Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Сотрудник полиции . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Снятие "страшной порчи" обернулось для жительницы Севастополя кражей кольца.
  • Девушка перевела гадалке 300 рублей и отдала украшение для проведения "обряда", после чего та скрылась.
  • Подозреваемую задержали, она признала вину, выкупила кольцо из ломбарда и вернула его хозяйке. Возбуждено уголовное дело.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Снятие "страшной порчи" гадалкой-аферисткой обернулось для жительницы Севастополя кражей кольца, злоумышленница задержана, сообщает пресс-служба полиции города.
По данным ведомства, в одном из городских скверов к 21-летней девушке подошла женщина и стала рассказывать о "страшной порче", которую нужно срочно снять. Девушка согласилась на "магический" ритуал, после которого перевела на банковский счет незнакомки 300 рублей.
В полиции уточнили, что затем "гадалка" настояла на проведении еще одного "обряда", для чего попросила снять золотое кольцо и положить на свою ладонь, а затем поднять голову вверх и прочесть заклинание. Пока клиентка смотрела в небо, женщина убежала. Когда девушка догнала ее, аферистка заверила, что кольцо вернется сразу после снятия проклятия.
"После этого злоумышленница скрылась и заложила украденное кольцо, выручив за него 6 тысяч рублей. Позже потерпевшая все-таки осознала, что ее обманули и обратилась за помощью в правоохранительные органы. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали аферистку", - говорится в сообщении.
Свою вину, добавили в ведомстве, подозреваемая признала, а также выкупила кольцо из ломбарда и вернула хозяйке. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества по части 2 статьи 159 УК РФ, женщине грозит до 5 лет лишения свободы.
