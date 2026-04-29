Губернатор Севастополя рассказал об отражении ночной атаки ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
08:45 29.04.2026 (обновлено: 08:54 29.04.2026)
Губернатор Севастополя рассказал об отражении ночной атаки ВСУ

Развожаев: ночью над Севастополем сбили 23 беспилотника ВСУ

Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
  • В Севастополе силы Черноморского флота, ПВО и мобильные огневые группы отразили комбинированную атаку ВСУ в ночь на среду.
  • Сбито 23 БПЛА и 3 безэкипажных катера, сообщил губернатор Развожаев.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. ПВО, силы Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили комбинированную атаку ВСУ в Севастополе в ночь со вторника на среду, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«

"В Севастополе силы Черноморского флота, ПВО и мобильные огневые группы отразили этой ночью комбинированную атаку ВСУ", - написал он в своем канале на платформе "Макс".

Отмечается, что сбито 23 БПЛА в районе Балаклавского муниципального округа и Северной стороны, а также 3 безэкипажных катера на большом расстоянии от берега.
Уточняется, что никто из людей не пострадал, повреждений не зафиксировано.
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольВооруженные силы УкраиныБезопасностьМихаил Развожаев
 
 
