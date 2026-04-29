Губернатор Севастополя рассказал об отражении ночной атаки ВСУ

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. ПВО, силы Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили комбинированную атаку ВСУ в Севастополе в ночь со вторника на среду, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

« "В Севастополе силы Черноморского флота, ПВО и мобильные огневые группы отразили этой ночью комбинированную атаку ВСУ", - написал он в своем канале на платформе "Макс".

Отмечается, что сбито 23 БПЛА в районе Балаклавского муниципального округа и Северной стороны, а также 3 безэкипажных катера на большом расстоянии от берега.