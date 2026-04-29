Рейтинг@Mail.ru
Семин назвал сильными предстоящих соперников сборной России
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:30 29.04.2026 (обновлено: 15:35 29.04.2026)
Семин назвал сильными предстоящих соперников сборной России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФутбол. Лига Европы. Матч "Локомотив" - "Галатасарай"
Футбол. Лига Европы. Матч Локомотив - Галатасарай - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" и сборной России Юрий Семин заявил РИА Новости, что все три команды, с которыми национальная сборная сыграет в ближайшую международную паузу, достаточно высокого уровня, особенно команда Египта.
Сборная России в ближайшую международную паузу проведет три матча: 28 мая - со сборной Египта в Каире, 5 июня - с командой Буркина-Фасо в Волгограде, 9 июня - со сборной Тринидада и Тобаго в Калининграде.
"Сборная России для нас самая основная и самая главная команда. Хорошо, что руководители находят соперников для спарринга, проводят матчи на хорошем уровне. Матч с Египтом станет отличной проверкой. Очень сильная сборная, на уровне с Ираном, Камеруном и Нигерией, с которыми мы уже провели игры. Буркина-Фасо - тоже сильная команда", - сказал Семин.
Африке почти все команды, которые играют на чемпионате континента, хорошего уровня, даже могу сказать, что высокого. Тринидад и Тобаго тоже команда достаточно хорошего уровня. На чемпионате мира они были давно, интересно посмотреть, как они сейчас выглядят", - добавил собеседник агентства.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
"Это ужасно": Канчельскис обвинил "ПСЖ" в пропущенных голах Сафонова
Вчера, 14:04
 
ФутболСпортРоссияЮрий СеминТринидадЕгипетБуркина-ФасоЛокомотив (Москва)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. АндрееваД. Шнайдер
    Э. ПересД. Схюрс
    66
    33
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Металлург Мг
    4
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Енисей
    85
    67
  • Баскетбол
    Завершен
    Локомотив-Кубань
    ПАРМА
    79
    76
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Арсенал
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Тондела
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала