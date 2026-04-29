Семин назвал сильными предстоящих соперников сборной России

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" и сборной России Юрий Семин заявил РИА Новости, что все три команды, с которыми национальная сборная сыграет в ближайшую международную паузу, достаточно высокого уровня, особенно команда Египта.
Сборная России в ближайшую международную паузу проведет три матча: 28 мая - со сборной Египта в Каире, 5 июня - с командой Буркина-Фасо в Волгограде, 9 июня - со сборной Тринидада и Тобаго в Калининграде.
"Сборная России для нас самая основная и самая главная команда. Хорошо, что руководители находят соперников для спарринга, проводят матчи на хорошем уровне. Матч с Египтом станет отличной проверкой. Очень сильная сборная, на уровне с Ираном, Камеруном и Нигерией, с которыми мы уже провели игры. Буркина-Фасо - тоже сильная команда", - сказал Семин.
"В Африке почти все команды, которые играют на чемпионате континента, хорошего уровня, даже могу сказать, что высокого. Тринидад и Тобаго тоже команда достаточно хорошего уровня. На чемпионате мира они были давно, интересно посмотреть, как они сейчас выглядят", - добавил собеседник агентства.