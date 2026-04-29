Силуанов рассказал, сколько россиян имеют финансовую подушку безопасности

11:03 29.04.2026 (обновлено: 11:17 29.04.2026)
Силуанов: более половины россиян имеют финансовую подушку безопасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что чуть более половины россиян имеют финансовую подушку безопасности.
  • По его данным, 51 процент россиян имеют подушку безопасности, в 2017 году этот показатель составлял 37 процентов.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Необходимо иметь финансовую подушку безопасности, чтобы справиться с непростыми моментами в жизни, сейчас чуть более половины россиян имеют такой запас на черный день, рассказал министр финансов России Антон Силуанов.
"Доля активно сберегающего в России населения составляет всего 48 процентов. Меньше половины людей, которые активно сберегают. Вы скажете, что не у всех есть возможности сбережений. Я согласен, у кого-то есть больше возможностей, у кого-то меньше", — сказал он, выступая на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".

По данным его презентации, 51 процент россиян имеют подушку безопасности, при этом еще в 2017 году показатель составлял 37 процентов.
"Но всегда нужно задумываться, что сегодня есть доход такой-то, завтра он поменьше, послезавтра — побольше. Поэтому необходимо иметь возможности, чтобы какие-то непростые в жизни моменты прожить, имея под собой подушку безопасности. Сбережения очень важны как для людей, так и для государства", — добавил Силуанов.
