Отношения России и Конго развиваются десятилетия, заявил Сассу-Нгессо

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Отношения между Россией и Конго развиваются много десятилетий, нынешний государственный визит еще больше их укрепит, заявил президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.
"Как я уже говорил, мы отправились в этот государственный визит для того, чтобы укрепить отношения между нашими государствами. Они развиваются уже много десятилетий. Все это узы солидарности и сотрудничества, связывающие нас во всех направлениях", - сказал он на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.