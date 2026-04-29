Рейтинг@Mail.ru
Самолет вернулся в Хабаровск из-за возможной технической неисправности - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:33 29.04.2026
Самолет вернулся в Хабаровск из-за возможной технической неисправности

Борт, вылетевший из Хабаровска в Охотск, вернулся из-за возможной поломки

Аэропорт Хабаровска
Аэропорт Хабаровска - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости / Вячеслав Реутов
Перейти в медиабанк
Аэропорт Хабаровска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет, вылетевший по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск, вернулся в аэропорт вылета 29 апреля из-за потенциальной технической неисправности.
  • На борту вернувшегося рейса находилось 37 человек.
  • Транспортная прокуратура проведет проверку соблюдения требований по безопасности полетов.
ВЛАДИВОСТОК, 29 апр – РИА Новости. Самолет рейса Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – Охотск после вылета вернулся обратно из-за потенциальной технической неисправности, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Сегодня (29 апреля – ред.) воздушное судно, вылетевшее по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Охотск, было вынуждено вернуться в аэропорт вылета. По предварительным данным, через некоторое время после взлета экипаж обнаружил признаки возможной технической неисправности и запросил посадку в аэропорту Хабаровск", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что транспортная прокуратура проведет проверку соблюдения требований по безопасности полетов.
Также отмечается, что на борту вернувшегося рейса находилось 37 человек. Повторный вылет по этому маршруту запланирован на четверг.
ПроисшествияХабаровскНиколаевск-на-АмуреОхотскДальневосточная транспортная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала