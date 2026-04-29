Масалитин признал Сафонова российским футболистом номер один - РИА Новости Спорт, 29.04.2026
18:59 29.04.2026
Масалитин признал Сафонова российским футболистом номер один

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Валерий Масалитин заявил РИА Новости, что голкипер французского "ПСЖ" Матвей Сафонов является лучшим футболистом страны на данный момент, несмотря на четыре пропущенных мяча в полуфинале Лиги чемпионов.
Во вторник "ПСЖ" дома со счетом 5:4 обыграл "Баварию" в первой полуфинальной встрече главного еврокубка. Сафонов провел полный матч, отразил несколько ударов, но пропустил четыре гола. Голкипер немецкой команды Мануэль Нойер не отразил ни одного удара и пропустил пять - такое случилось в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2000 года.
Михаил Мудрик - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Украинца Мудрика дисквалифицировали на четыре года за допинг
Вчера, 18:06
"Такое бывает у каждого вратаря. Пять ударов - пять голов. Исполнители были очень высокого уровня: били по углам, были сложные моменты, пенальти. Вратаря здесь сложно винить, можно сказать только, что он не выручил. Сафонов, например, где-то выручал, но тоже пропустил много", - сказал Масалитин.
"Думаю, да, Сафонов сейчас футболист номер один в России. "Монако" же не играет сейчас в полуфинале. Все-таки Матвей играет в Лиге чемпионов, в серьезном клубе, получает хорошую практику. Вчера многое залетало - такое бывает. Исполнители были высочайшего класса. Они сейчас в отличной форме, и у них многое получалось. Поэтому в первую очередь вопросы к обороне. А в целом вчера был настоящий праздник атакующего футбола", - отметил Масалитин.
По его словам, в таких матчах первый вопрос всегда к обороне. "Почему дают столько бить по воротам? Но надо отдать должное атакующим линиям обеих команд - это были топ-исполнители. Они выдали великолепный матч. Такие игры нужно пересматривать как учебное пособие для атакующих игроков, как нужно играть. После таких матчей все находятся в легком шоке. Это полуфинал Лиги чемпионов - и такой уровень, такой счет. Можно только аплодировать", - добавил экс-футболист.
Владислав Тороп - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Игрок ЦСКА вошел в десятку самых дорогих вратарей мира не старше 23 лет
Вчера, 17:49
 
