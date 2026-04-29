"Это ужасно": Канчельскис обвинил "ПСЖ" в пропущенных голах Сафонова

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости, Олег Богатов. Российский голкипер французского клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов на достойном уровне провел игру с немецкой "Баварией" в плей-офф Лиги чемпионов, но футболистам команды нельзя так ужасно действовать при защите своих ворот, заявил РИА Новости бывший полузащитник национальной команды Андрей Канчельскис.

"Майкл Олисе прошел по середине, и ему даже дали подумать, в какой угол пробить. Он мог еще спросить у Сафонова, в какой угол тебе бить - в правый или левый. Я считаю, что Матвей сыграл достойно, команда выиграла, и у "ПСЖ" есть шансы пройти в финал Лиги чемпионов. Будем надеяться на это", - отметил собеседник агентства.