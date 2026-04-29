"Это ужасно": Канчельскис обвинил "ПСЖ" в пропущенных голах Сафонова

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости, Олег Богатов. Российский голкипер французского клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов на достойном уровне провел игру с немецкой "Баварией" в плей-офф Лиги чемпионов, но футболистам команды нельзя так ужасно действовать при защите своих ворот, заявил РИА Новости бывший полузащитник национальной команды Андрей Канчельскис.
Во вторник "ПСЖ" дома со счетом 5:4 обыграл "Баварию" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, Сафонов провел полный матч и сделал два сейва. Вратарь немецкой команды Мануэль Нойер не отразил ни одного удара и пропустил пять - такое случилось в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2000 года.
"Сафонов пропустил меньше, чем Нойер, это уже хорошо. Команда победила, значит, все нормально. Но так играть в обороне нельзя ни "ПСЖ", ни "Баварии". Это ужасно, и обоим вратарям было тяжело, когда защита не играет надежно. И дает сопернику совершать такие проходы. Особенно при втором голе "Баварии", когда игрок прошел по центру, как нож сквозь масло", - сказал Канчельскис.
"Майкл Олисе прошел по середине, и ему даже дали подумать, в какой угол пробить. Он мог еще спросить у Сафонова, в какой угол тебе бить - в правый или левый. Я считаю, что Матвей сыграл достойно, команда выиграла, и у "ПСЖ" есть шансы пройти в финал Лиги чемпионов. Будем надеяться на это", - отметил собеседник агентства.
Ответный матч пройдет 6 мая в Мюнхене.