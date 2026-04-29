Сафонов высказался о победе над "Баварией" со счетом 5:4

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вратарь французского футбольного "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов после победы над немецкой "Баварией" в плей-офф Лиги чемпионов со счетом 5:4 заявил, что такие матчи можно в карьере пересчитать по пальцам.

Во вторник "ПСЖ" дома обыграл "Баварию" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, Сафонов провел полный матч и сделал два сейва. Мануэль Нойер не отразил ни одного удара и пропустил пять - такое случилось в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2000 года. Впервые в полуфинале Лиги чемпионов было забито пять голов за первый тайм. Также этот случай стал первым, когда в полуфинале турнира было забито более семи голов за одну игру.