Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:57 29.04.2026 (обновлено: 00:58 29.04.2026)
Сафонов высказался о победе над "Баварией" со счетом 5:4

© Фотография из соцсетейМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© Фотография из соцсетей
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов после победы над немецкой «Баварией» в плей-офф Лиги чемпионов со счетом 5:4 заявил, что такие матчи можно пересчитать по пальцам в карьере.
  • В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «ПСЖ» дома обыграл «Баварию», Сафонов провел полный матч и сделал два сейва.
  • Ответный матч пройдет 6 мая в Мюнхене.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вратарь французского футбольного "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов после победы над немецкой "Баварией" в плей-офф Лиги чемпионов со счетом 5:4 заявил, что такие матчи можно в карьере пересчитать по пальцам.
Во вторник "ПСЖ" дома обыграл "Баварию" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, Сафонов провел полный матч и сделал два сейва. Мануэль Нойер не отразил ни одного удара и пропустил пять - такое случилось в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2000 года. Впервые в полуфинале Лиги чемпионов было забито пять голов за первый тайм. Также этот случай стал первым, когда в полуфинале турнира было забито более семи голов за одну игру.
«
"Думаю, что именно про такие матчи говорят, что их по пальцам можно пересчитать в карьере. Первая часть представления окончена, готовимся ко второй", - написал Сафонов в своем Telegram-канале.
Ответный матч пройдет 6 мая в Мюнхене.
Эпизод матча ЛЧ между ПСЖ и Баварией - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Жара в ЛЧ: Сафонов пропустил от "Баварии" четыре, но "ПСЖ" забил пять!
Вчера, 00:07
 
ФутболСпортМатвей СафоновБаварияПари Сен-Жермен (ПСЖ)Лига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. АндрееваД. Шнайдер
    Э. ПересД. Схюрс
    66
    33
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Металлург Мг
    4
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Енисей
    85
    67
  • Баскетбол
    Завершен
    Локомотив-Кубань
    ПАРМА
    79
    76
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Арсенал
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Тондела
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала