12:18 29.04.2026
Киншаса вновь принимает роуд-шоу Международного конкурса Андрея Стенина

ДР Конго в шестой раз принимает роуд-шоу Международного конкурса Андрея Стенина

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В столице Демократической Республики Конго Киншасе вновь проходит выставка работ лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.
  • Экспозиция объединила 55 снимков — одиночных работ и серий молодых фоторепортеров из 15 стран.
Киншаса, 29 апреля – РИА Новости. Работы лауреатов конкурса Андрея Стенина в шестой раз выставляются в столице Демократической Республики Конго. Международное турне конкурса принял на своей площадке Свободный университет Киншасы. Выставка традиционно проходит при поддержке Посольства России в ДР Конго.
Экспозиция объединила 55 снимков – одиночных работ и серий молодых фоторепортеров из 15 стран. Выставка затронула острые грани жизни: борьбу за выживание, суровый ежедневный труд, спортивные триумфы и падения, боль утраты и необратимые изменения, и другие глубокие человеческие истории.
Посол России в Демократической Республике Конго Карл Тихазе отметил – "Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, в котором участвуют одаренные молодые фотографы со всего мира, сохраняет традицию проведения выездных выставок работ его лауреатов в России и за рубежом. Искренне рад, что экспозиция ярких впечатляющих фотографий, сделанных профессионалами из разных уголков планеты, вот уже шестой год подряд проходит в столице Демократической Республики Конго, и надеюсь, что в следующем году мы увидим молодых конголезских фоторепортеров в числе победителей".
По традиции прием работ на конкурс 2026 года стартует 22 декабря — в день рождения Андрея Стенина — на русском и английском языках.

О Конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
 
