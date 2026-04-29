Киншаса вновь принимает роуд-шоу Международного конкурса Андрея Стенина

Киншаса, 29 апреля – РИА Новости. Работы лауреатов конкурса Андрея Стенина в шестой раз выставляются в столице Демократической Республики Конго. Международное турне конкурса принял на своей площадке Свободный университет Киншасы. Выставка традиционно проходит при поддержке Посольства России в ДР Конго.

Экспозиция объединила 55 снимков – одиночных работ и серий молодых фоторепортеров из 15 стран. Выставка затронула острые грани жизни: борьбу за выживание, суровый ежедневный труд, спортивные триумфы и падения, боль утраты и необратимые изменения, и другие глубокие человеческие истории.

© Фото : Посольство России в Демократической Республике Конго Посетители выставки Стенина в ДРК

Посол России в Демократической Республике Конго Карл Тихазе отметил – "Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, в котором участвуют одаренные молодые фотографы со всего мира, сохраняет традицию проведения выездных выставок работ его лауреатов в России и за рубежом. Искренне рад, что экспозиция ярких впечатляющих фотографий, сделанных профессионалами из разных уголков планеты, вот уже шестой год подряд проходит в столице Демократической Республики Конго, и надеюсь, что в следующем году мы увидим молодых конголезских фоторепортеров в числе победителей".

© Фото : Посольство России в Демократической Республике Конго Открытие выставки Стенина в Киншасе

По традиции прием работ на конкурс 2026 года стартует 22 декабря — в день рождения Андрея Стенина — на русском и английском языках.

