"Ростех" разработал линейку камер для беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ "Ростех" разработал новую линейку камер для наземных, воздушных и надводных беспилотников.

Они способны обнаруживать подвижные и стационарные цели в любое время суток, а некоторые модели могут распознавать типы объектов благодаря нейросетям.

Линейка включает семь моделей, предназначенных для различных платформ: от БПЛА до боевых кораблей, и может применяться в разных сферах, включая мониторинг дорожного движения и обнаружение лесных пожаров.

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Специалисты "Ростеха" разработали новую линейку камер для наземных, воздушных и надводных беспилотников, которые видят подвижные и стационарные цели в любое время суток, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Холдинг "Росэл" Госкорпорации "Ростех" разработал линейку оптико-электронных систем для беспилотных летательных аппаратов, наземных и надводных роботизированных комплексов. Оборудование может обнаруживать подвижные и стационарные цели в любое время суток", - говорится в сообщении

Как отметили в госкорпорации, отдельные модификации применяют нейросеть, за счёт чего могут распознавать типы объектов. Всего в линейке семь моделей, отличающихся по массе, габаритам и дальности обнаружения. Все модификации отличаются экономичностью и выполнены на гиростабилизированной платформе с поворотом по двум осям для получения стабильного изображения в движении.

Все приборы работают в видимом диапазоне, часть модификаций дополнена инфракрасными каналами для наблюдения в условиях низкой освещенности. Изображение при этом выводится в стандартном видеоформате.

"В двух модификациях изделий новой линейки дополнительно реализованы нейросетевые алгоритмы обработки данных, функционирующие на встроенном вычислителе устройства. Это позволяет автоматически распознавать объекты и снижает нагрузку на оператора", – отметили в " Ростехе ".

Наиболее компактные изделия предназначены для установки на БПЛА, средние – на роботизированные наземные платформы, а самые крупные могут использования на безэкипажных катерах и боевых кораблях.