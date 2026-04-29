"Ростех" разработал линейку камер для беспилотников - РИА Новости, 29.04.2026
08:19 29.04.2026 (обновлено: 11:36 29.04.2026)
"Ростех" разработал линейку камер для беспилотников

"Ростех" разработал камеры для наземных, воздушных и надводных беспилотников

Камера для беспилотников, разработанная специалистами Ростеха - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Камера для беспилотников, разработанная специалистами "Ростеха"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Ростех" разработал новую линейку камер для наземных, воздушных и надводных беспилотников.
  • Они способны обнаруживать подвижные и стационарные цели в любое время суток, а некоторые модели могут распознавать типы объектов благодаря нейросетям.
  • Линейка включает семь моделей, предназначенных для различных платформ: от БПЛА до боевых кораблей, и может применяться в разных сферах, включая мониторинг дорожного движения и обнаружение лесных пожаров.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Специалисты "Ростеха" разработали новую линейку камер для наземных, воздушных и надводных беспилотников, которые видят подвижные и стационарные цели в любое время суток, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"Холдинг "Росэл" Госкорпорации "Ростех" разработал линейку оптико-электронных систем для беспилотных летательных аппаратов, наземных и надводных роботизированных комплексов. Оборудование может обнаруживать подвижные и стационарные цели в любое время суток", - говорится в сообщении.
Холдинг Росэл Госкорпорации Ростех приступил к госиспытаниям электромагнитных чип-фильтров Подорожник - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
"Ростех" начал испытания фильтров "Подорожник"
17 апреля, 08:52
Как отметили в госкорпорации, отдельные модификации применяют нейросеть, за счёт чего могут распознавать типы объектов. Всего в линейке семь моделей, отличающихся по массе, габаритам и дальности обнаружения. Все модификации отличаются экономичностью и выполнены на гиростабилизированной платформе с поворотом по двум осям для получения стабильного изображения в движении.
Все приборы работают в видимом диапазоне, часть модификаций дополнена инфракрасными каналами для наблюдения в условиях низкой освещенности. Изображение при этом выводится в стандартном видеоформате.
"В двух модификациях изделий новой линейки дополнительно реализованы нейросетевые алгоритмы обработки данных, функционирующие на встроенном вычислителе устройства. Это позволяет автоматически распознавать объекты и снижает нагрузку на оператора", – отметили в "Ростехе".
Наиболее компактные изделия предназначены для установки на БПЛА, средние – на роботизированные наземные платформы, а самые крупные могут использования на безэкипажных катерах и боевых кораблях.
Оборудование, как указывают разработчики, можно применять и для мониторинга дорожного движения сотрудниками ГИБДД, а также для наблюдения за лесными массивами и оперативного обнаружения очагов природных пожаров.
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
"Ростех" разработал комплекс подавления дронов, не мешающий инфраструктуре
27 апреля, 08:09
 
