Ближневосточный конфликт усиливает позиции России, заявил Дмитриев

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Ближневосточный конфликт усиливает позиции России с экономической точки зрения, а позиции Запада - ослабляет, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Он напомнил, что в июне прошлого года предсказывал ситуацию, когда конфликт на Ближнем Востоке может привести к перекрытию Ормузского пролива.
"Я предсказал, что цена за нефть (в этом случае - ред.), во что не верил никто в то время, превысит 100 долларов за баррель. Сейчас мы видим, что этот конфликт произошел, цена за нефть 100 долларов за баррель уже сейчас, сегодня это было 114 долларов за баррель. И вот пример конфликта, который очень сильно повлияет в основном на западные страны", - заключил Дмитриев.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.