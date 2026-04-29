Россия и Белоруссия подтверждают приверженность ДНЯО

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия подтверждают свою приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), выступают за достижение безъядерного и безопасного для всех мира, говорится в совместном заявлении государств-участников Договора о создании Союзного государства Белоруссии и России на 11-й Конференции по рассмотрению действия ДНЯО.
"Мы, государства-участники Договора о создании Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь, подтверждаем свою приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и реализации его основных целей и задач – предотвращения расползания по миру ядерного оружия, достижения конечной цели ядерного разоружения в контексте всеобщего и полного разоружения, обеспечение доступа к благам мирного атома", - говорится в тесте заявления, опубликованном на сайте МИД РФ.
Россия и Белоруссия выступают за достижение безъядерного и более безопасного для всех мира, говорится в заявлении.