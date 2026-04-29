В России за два года осудили более чем 400 наемников и боевиков ВСУ
14:11 29.04.2026
В России за два года осудили более чем 400 наемников и боевиков ВСУ

В России с 2024 года вынесли приговоры более чем 400 наемникам и боевикам ВСУ

  • Российские суды с 2024 года вынесли приговоры по более чем 260 делам, обвиняемыми по которым проходили свыше 400 украинских и иностранных боевиков ВСУ.
  • Осужденные приговорены к длительным срокам заключения, включая пожизненное лишение свободы.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские суды с 2024 года вынесли приговоры по более чем 260 делам, обвиняемыми по которых проходили свыше 400 украинских и иностранных боевиков ВСУ, сообщает Главная военная прокуратура.
"В 2024-2026 годах судами с участием военных прокуроров рассмотрено свыше 260 уголовных дел по обвинению более 400 украинских военнослужащих и граждан иных государств (Грузии, Великобритании, США, Литвы и других), совершивших такие преступления на территории Российской Федерации. Осужденные приговорены к длительным срокам заключения, включая пожизненное лишение свободы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также за эти годы были вынесены приговоры в отношении более десятка наемников ВСУ из иностранных государств, которые после начала СВО прибыли на Украину и участвовали в нападении на Курскую область. Кроме того, заочно приговорены некоторые наемники, которым удалось скрыться на территории других государств.
"По ряду уголовных дел указанной категории судебные разбирательства проведены заочно - в отсутствие объявленных в международный розыск подсудимых", - добавили в прокуратуре.
