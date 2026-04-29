Песков прокомментировал выход ОАЭ из ОПЕК

- Россия приветствует намерение ОАЭ занимать ответственную позицию на энергетических рынках после выхода из ОПЕК и ОПЕК+, заявил Дмитрий Песков.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия приветствует намерение ОАЭ после выхода из ОПЕК и ОПЕК + занимать ответственную позицию на энергетических рынках, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Эмиратское информационное госагентство WAM сообщило во вторник, что ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это стратегическое решение, оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИДа ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны.
Он также подчеркнул, что выход из ОПЕК и ОПЕК+ является суверенным решением ОАЭ, и Россия с уважением к нему относится.