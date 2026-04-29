Россия готова обратиться к Саудовской Аравии за площадкой для переговоров
00:55 29.04.2026
Россия готова обратиться к Саудовской Аравии за площадкой для переговоров

© AP Photo / Amr NabilЭр-Рияд, Саудовская Аравия
29.04.2026
Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия готова при необходимости обратиться к Саудовской Аравии или другим партнерам в регионе за площадкой для проведения новых переговоров по Украине, сообщил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.
"Конечно, возможны любые варианты. Мы очень признательны всем нашим партнерам на Аравийском полуострове, которые помогают в урегулировании украинского конфликта и предлагают свои услуги. И, естественно, если такая необходимость возникнет, мы обратимся снова к нашим партнерам, в том числе к Саудовской Аравии, за подобной поддержкой", - сказал он "Известиям", комментируя этот вопрос.
