Россия готова обратиться к Саудовской Аравии за площадкой для переговоров

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия готова при необходимости обратиться к Саудовской Аравии или другим партнерам в регионе за площадкой для проведения новых переговоров по Украине, сообщил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.
"Конечно, возможны любые варианты. Мы очень признательны всем нашим партнерам на Аравийском полуострове, которые помогают в урегулировании украинского конфликта и предлагают свои услуги. И, естественно, если такая необходимость возникнет, мы обратимся снова к нашим партнерам, в том числе к Саудовской Аравии, за подобной поддержкой", - сказал он "Известиям", комментируя этот вопрос.