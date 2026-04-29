17:06 29.04.2026
Россия и Таджикистан провели учения по биобезопасности

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на Правительственную резиденцию в Душанбе
Вид на Правительственную резиденцию в Душанбе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Таджикистан провели третьи совместные учения по биобезопасности в Душанбе.
  • Учения были организованы для наращивания возможностей Таджикистана по реагированию на инфекционные угрозы.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Организованные Роспотребнадзором третьи совместные российско-таджикские тренировочные учения по биобезопасности прошли в Душанбе, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе "Макс".
"Мероприятие проведено для наращивания возможностей Таджикистана по реагированию на инфекционные угрозы. В учениях были задействованы 29 специалистов профильных ведомств Республики Таджикистан, а также переданные ранее Роспотребнадзором мобильные противоэпидемические лаборатории", - говорится в сообщении.
Проведенные учения – один из элементов программы Роспотребнадзора по повышению уровня готовности стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии к реагированию на угрозы эпидемий на едином эпидемиологическом пространстве евразийского региона.
