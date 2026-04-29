Роспотребнадзор зафиксировал в Туапсе превышение ПДК бензола в воздухе

КРАСНОДАР, 29 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор в среду зафиксировал в Туапсе превышение концентрации бензола в воздухе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"Роспотребнадзор продолжает регулярные замеры воздуха в Туапсе. По результатам лабораторных исследований, проведенных 28 апреля, зафиксировано незначительное превышение гигиенических нормативов максимально разовой концентрации бензола в воздухе", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Оперативный штаб Краснодарского края во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, спровоцировавшей пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет, ведется ликвидация возгорания. Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в жилых районах города. На территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля введен режим ЧС регионального уровня.