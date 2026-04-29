Лихачев: "Росатом" пока не принял решение вернуть персонал на АЭС "Бушер"

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. "Росатом" пока не принял решение о полноценном возврате своих работников на стройку новых блоков АЭС "Бушер", надо следить за развитием событий в ближневосточном конфликте, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
"Росатом" получает приглашения от руководства иранской атомной отрасли вернуть российских специалистов на площадку строительства, добавил он.
"Но пока мы это решение не приняли. Все-таки надо сейчас следить за развитием событий в целом в ближневосточном конфликте", - подчеркнул Лихачев.