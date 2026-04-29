Лихачев: "Росатом" пока не принял решение вернуть персонал на АЭС "Бушер"

15:43 29.04.2026 (обновлено: 15:45 29.04.2026)
Лихачев: "Росатом" пока не принял решение о возвращении персонала на АЭС "Бушер"

© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"АЭС "Бушер" в Иране
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Росатом" пока не принял решение о полноценном возврате своих работников на стройку новых блоков АЭС "Бушер".
  • Алексей Лихачев отметил, что на прошлой неделе на площадку вышли первые иранские работники.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. "Росатом" пока не принял решение о полноценном возврате своих работников на стройку новых блоков АЭС "Бушер", надо следить за развитием событий в ближневосточном конфликте, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
"По "Бушеру" ситуация чуть-чуть проясняется. На прошлой неделе вышли первые работники, их было несколько сот человек персонала иранского. Мы видим, что уже с начала этой недели их в районе где-то тысячи", - сказал Лихачев журналистам.
"Росатом" получает приглашения от руководства иранской атомной отрасли вернуть российских специалистов на площадку строительства, добавил он.
"Но пока мы это решение не приняли. Все-таки надо сейчас следить за развитием событий в целом в ближневосточном конфликте", - подчеркнул Лихачев.
В миреАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Бушерская АЭСИран
 
 
