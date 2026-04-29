Лихачев: "Росатом" пока не принял решение вернуть персонал на АЭС "Бушер"

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. "Росатом" пока не принял решение о полноценном возврате своих работников на стройку новых блоков АЭС "Бушер", надо следить за развитием событий в ближневосточном конфликте, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.

"Но пока мы это решение не приняли. Все-таки надо сейчас следить за развитием событий в целом в ближневосточном конфликте", - подчеркнул Лихачев.