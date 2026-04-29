КСИР усиливает влияние в Иране, пишет Reuters - РИА Новости, 29.04.2026
10:17 29.04.2026
© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащие Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
  • КСИР усиливает свое влияние в Иране, утверждает Reuters.
  • Давление во время войны сосредоточило власть в более узком кругу, в котором доминирует КСИР, передает агентство.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Агентство Рейтер со ссылкой на иранских чиновников и аналитиков утверждает, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана только усиливает свое влияние в стране.
То есть эффект от начатой 28 февраля военной операции США и Израиля против Ирана получился обратным - они признавали, что хотели бы смены власти в стране.
"Давление во время войны сосредоточило власть в более узком, придерживающемся жесткой линии внутреннем круге, который основывается на Высшем совете национальной безопасности, офисе верховного лидера (Моджтабы Хаменеи - ред.) и КСИР, который теперь доминирует в сферах военной стратегии и ключевых политических решений", - передает агентство.
Согласно публикации, Иран за время войны пока не демонстрировал никаких признаков раскола.
Агентство утверждает со ссылкой на один пакистанский и два иранских источника, что командующий КСИР Ахмад Вахиди стал ключевой фигурой в Иране.
Сейчас в конфликте США, Израиля и Ирана действует режим прекращения огня. Вместе с тем Вашингтон ведет морскую блокаду иранских портов.
