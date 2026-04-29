КСИР усиливает влияние в Иране, пишет Reuters

Давление во время войны сосредоточило власть в более узком кругу, в котором доминирует КСИР, передает агентство.

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Агентство Рейтер со ссылкой на иранских чиновников и аналитиков утверждает, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана только усиливает свое влияние в стране.

То есть эффект от начатой 28 февраля военной операции США Израиля против Ирана получился обратным - они признавали, что хотели бы смены власти в стране.

"Давление во время войны сосредоточило власть в более узком, придерживающемся жесткой линии внутреннем круге, который основывается на Высшем совете национальной безопасности, офисе верховного лидера ( Моджтабы Хаменеи - ред.) и КСИР, который теперь доминирует в сферах военной стратегии и ключевых политических решений", - передает агентство

Согласно публикации, Иран за время войны пока не демонстрировал никаких признаков раскола.

Агентство утверждает со ссылкой на один пакистанский и два иранских источника, что командующий КСИР Ахмад Вахиди стал ключевой фигурой в Иране.