Местонахождение совладельца шахты "Листвяжная" неизвестно
07:35 29.04.2026
Местонахождение совладельца шахты "Листвяжная" неизвестно

РИА Новости: местонахождение совладельца шахты «Листвяжная» Гридина неизвестно

© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкВладимир Гридин
Владимир Гридин - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в медиабанк
Владимир Гридин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Местонахождение совладельца шахты "Листвяжная" Владимира Гридина, разыскиваемого в РФ по делу о злоупотреблении полномочиями, неизвестно.
  • Гридин скрывается за пределами РФ и заочно арестован.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Местонахождение совладельца кемеровской шахты "Листвяжная" Владимира Гридина, разыскиваемого в РФ по делу о злоупотреблении полномочиями, неизвестно, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
"Его (Гридина - ред.) фактическое местонахождение неизвестно", - говорится в документе.
Согласно материалам, Гридин скрывается за пределами РФ.
Гридин заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск по делу о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. В России ему грозит до 10 лет заключения. Один из участников процесса ранее сообщил РИА Новости, что фигурант не признает вину.
Взрыв метана на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошел 25 ноября 2021 года, погиб 51 человек. За злоупотребление полномочиями уже осуждены основной собственник "Листвяжной" Михаил Федяев и двое бывших топ-менеджеров холдинга "СДС-Уголь". Гридин - бизнесмен, бывший депутат Госдумы и экс-совладелец "Листвяжной". По данным ряда СМИ, вскоре после трагедии он с семьей уехал в Монако.
Автомобили МЧС РФ у шахты Листвяжная - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Экс-главный инженер "Листвяжной" раскрыл схему фиктивной остановки работ
5 ноября 2025, 05:18
 
РоссияКемеровская областьМонакоМихаил ФедяевСДС-УгольГосдума РФПроисшествия
 
 
