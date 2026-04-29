Местонахождение совладельца шахты "Листвяжная" неизвестно

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Местонахождение совладельца кемеровской шахты "Листвяжная" Владимира Гридина, разыскиваемого в РФ по делу о злоупотреблении полномочиями, неизвестно, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
"Его (Гридина - ред.) фактическое местонахождение неизвестно", - говорится в документе.
Согласно материалам, Гридин скрывается за пределами РФ.
Гридин заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск по делу о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. В России ему грозит до 10 лет заключения. Один из участников процесса ранее сообщил РИА Новости, что фигурант не признает вину.
Взрыв метана на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошел 25 ноября 2021 года, погиб 51 человек. За злоупотребление полномочиями уже осуждены основной собственник "Листвяжной" Михаил Федяев и двое бывших топ-менеджеров холдинга "СДС-Уголь". Гридин - бизнесмен, бывший депутат Госдумы и экс-совладелец "Листвяжной". По данным ряда СМИ, вскоре после трагедии он с семьей уехал в Монако.
Экс-главный инженер "Листвяжной" раскрыл схему фиктивной остановки работ
5 ноября 2025, 05:18