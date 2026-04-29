Местонахождение совладельца шахты "Листвяжная" неизвестно

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Местонахождение совладельца кемеровской шахты "Листвяжная" Владимира Гридина, разыскиваемого в РФ по делу о злоупотреблении полномочиями, неизвестно, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Гридин заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск по делу о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. В России ему грозит до 10 лет заключения. Один из участников процесса ранее сообщил РИА Новости, что фигурант не признает вину.