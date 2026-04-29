ПВО сбила десять украинских БПЛА над регионами России за шесть часов

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Силы ПВО за шесть часов перехватили и уничтожили десять украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в среду.
"Двадцать девятого апреля с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.