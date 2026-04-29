Силы ПВО сбили 303 БПЛА и десять авиабомб ВСУ за сутки

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Силы ПВО России уничтожили 303 дрона и 10 авиационных бомб ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

По данным Минобороны России, с начала проведения спецоперации ликвидированы: 671 самолет, 284 вертолета, 138750 беспилотных летательных аппаратов, 657 зенитных ракетных комплексов, 29072 танка и других боевых бронированных машин, 1711 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34655 орудий полевой артиллерии и минометов, 60381 единица специальной военной автомобильной техники.