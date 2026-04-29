Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО сбили десять БПЛА в Воронежской области.
- Пострадавших и разрушений нет.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Десять БПЛА сбиты ночью над девятью районами Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над девятью районами Воронежской области были обнаружены, уничтожены и подавлены 10 беспилотных летательных аппаратов", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет.
