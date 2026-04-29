Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил активную работу в Чечне по преодолению последствий ЧС
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:49 29.04.2026 (обновлено: 23:01 29.04.2026)
Путин отметил активную работу в Чечне по преодолению последствий ЧС

Путин отметил активную работу в Чечне по преодолению последствий паводков

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин отметил активную работу в Чеченской Республике по преодолению последствий паводков.
  • Путин подчеркнул активное взаимодействие местных властей с Министерством по чрезвычайным ситуациям и министром Александром Куренковым.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил активную работу в Чеченской Республике по преодолению последствий паводков.
"Я посмотрел, как у вас активно идет работа по преодолению последствий стихии. Видел и знал, как вы работали вместе с министерством по чрезвычайным ситуациям, с вашим хорошим знакомым и другом - с министром (Александром Куренковым - ред.), который направлен был мною в регион", - сказал Путин на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Чеченская республика (Чечня)Владимир ПутинРоссияАлександр КуренковРамзан Кадыров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала