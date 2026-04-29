Путин отметил активную работу в Чечне по преодолению последствий ЧС

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил активную работу в Чеченской Республике по преодолению последствий паводков.
"Я посмотрел, как у вас активно идет работа по преодолению последствий стихии. Видел и знал, как вы работали вместе с министерством по чрезвычайным ситуациям, с вашим хорошим знакомым и другом - с министром (Александром Куренковым - ред.), который направлен был мною в регион", - сказал Путин на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.